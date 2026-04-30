A meno di due mesi dall’assemblea elettiva della federazione calcistica, il presidente in carica ha ricevuto il sostegno di calciatori e allenatori. La conferma arriva in un momento di tensione interna, con diverse fazioni che si preparano al voto. Non sono ancora note le reazioni dei membri dell’assemblea, mentre le prossime settimane saranno decisive per gli sviluppi della presidenza.

Aic e Aiac hanno deciso di appoggiare la candidatura dell’ex capo del Coni, spiegando che «è la persona giusta per rispondere alle tante sfide del presente e soprattutto del futuro». Ora è vicinissmo all’elezione. A poco meno di due mesi dall’Assemblea elettiva federale del 22 giugno e in vista dell’ultimo giorno per la presentazione delle candidature alla carica di presidente della Figc, Giovanni Malagò dopo quello della Lega Serie A incassa anche il sostegno dell’Associazione Italiana Calciatori e dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio. «È la persona in grado di rispondere alle tante sfide del presente e soprattutto del futuro», si...🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Presidenza Figc, Malagò incassa anche il sostegno di calciatori e allenatori

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