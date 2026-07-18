Domani sera, il presidente assisterà dal vivo alla finale del Mondiale tra Spagna e Argentina. Questa sarà la prima volta che parteciperà a una partita del torneo. La partita si giocherà in un stadio di grandi dimensioni, con numerosi tifosi presenti. Nelle settimane precedenti, il torneo ha subito diverse contestazioni e bocciature ufficiali, mentre le intromissioni politiche hanno attirato l’attenzione di vari media.

Donald Trump vedrà per la prima volta una partita del Mondiale dal vivo domani sera, in occasione della finale tra Spagna e Argentina. Il presidente degli Stati Uniti sarà accanto al numero uno della Fifa anche durante la premiazione, almeno questa è la sua intenzione, e si potrebbe ripetere una scena già vista quattro anni fa, quando l’emiro del Qatar, Al Thani, consegnò insieme al presidente Fifa il trofeo a Lionel Messi, dopo che al capitano dell’Argentina era stato fatto indossare il bisht, un tradizionale mantello arabo. Magari Trump potrebbe far mettere al leader della nazionale vincente il capello rosso del Maga (make America great again). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Gazzetta.it - Il Mondiale di Trump tra intromissioni e bocciature. E in finale rischia di premiare la "nemica" Spagna

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

“Così la sanatoria di Sanchez per gli immigrati può premiare la destra”: il fattore evangelico in Spagna e la “teologia della prosperità”Negli ultimi trent'anni, la presenza dei latino-americani evangelici in Spagna è cresciuta di dieci volte, arrivando a rappresentare circa il 2%...

Quando la proporzionalità rischia di premiare l’aggressore: chi si difende può essere trattato da imputato? Assolutamente noIl principio della proporzionalità, pensato per prevenire eccessi, può complicare le reazioni difensive in ambito legale.

Temi più discussi: Mondiali 2026, Trump e parata di star per la finale: c'è anche Laura Pausini; Mondiali 2026, Trump allo stadio per la finale Spagna-Argentina. Milei non c'è per scaramanzia; Trump, lo show, l'anello del vincitore, e la finale Mondiale parla americano; L'incubo di Trump: consegnare la coppa alla Spagna. E dirà che il Mondiale è tutto merito suo e Infantino farà di sì con la testa.

[FOOTBALL AFFAIRS] Il Mondiale a 48 squadre spinge Infantino verso la rielezione, però il caso Balogun, l'ombra di Trump e la contrarietà del CIO ed Europa iniziano a pesare L'editoriale del direttore Luciano Mondellini x.com

Le acquisizioni di Trump stravolgono l'energia eolica offshore | Mentre i progressi si bloccano, gli stati temono di perdere opportunità di sviluppo amid l'aumento della domanda reddit

Il Mondiale di Trump tra intromissioni e bocciature. E in finale rischia di premiare la nemica SpagnaIl presidente Usa sarà allo stadio a vedere la prima partita dal vivo della manifestazione. Il primo ministro spagnolo Sanchez sarà presente con la famiglia reale dopo gli scontri politici avuti nelle ... gazzetta.it

Trump-Infatino: elogi reciproci per il mondiale del sogno americanoIl presidente Usa Donald Trump e il numero uno della Fifa Gianni Infantino hanno espresso grande soddisfazione per la World Cup 2026 parlando insieme in conferenza a New York ... ilsole24ore.com