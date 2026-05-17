Negli ultimi trent'anni, la presenza dei latino-americani evangelici in Spagna è cresciuta di dieci volte, arrivando a rappresentare circa il 2% della popolazione. Questa crescita ha portato a un aumento del loro impatto sulla cultura e sulla politica locale, con alcuni analisti che collegano le loro convinzioni religiose a posizioni più conservatrici. Recentemente, si è parlato di una possibile influenza di questi gruppi sulla definizione di politiche migratorie e sociali, come la discussione sulla sanatoria di alcuni immigrati.

Paolo Gerbaudo, i latinos evangelici stanno ridisegnando tradizione e cultura in Spagna? Sì. In tre decenni sono decuplicati e oggi rappresentano circa il 2% della popolazione. L’immigrazione in Spagna arriva sostanzialmente da Nordafrica – soprattutto Marocco e Senegal – e America Latina, che è vicina culturalmente e linguisticamente, ma in questi ultimi anni è anche portatrice di fenomeni non facilmente assimilabili, come quello delle chiese evangeliche e pentecostali. I centri religiosi evangelici sono aumentati del 40% negli ultimi 15 anni, e sono quasi mille in tutta la Spagna. Un fenomeno visibile nelle strade, specie a Madrid e Barcellona. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Così la sanatoria di Sanchez per gli immigrati può premiare la destra”: il fattore evangelico in Spagna e la “teologia della prosperità”

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