La paura di una società non nasce soltanto dalla criminalità. Nasce soprattutto quando i cittadini iniziano a percepire che lo Stato non sia più pienamente dalla parte di chi subisce l’aggressione, ma guardi con sospetto perfino chi interviene per fermarla. I tragici fatti di Modena hanno riaperto un tema che da anni attraversa il dibattito pubblico italiano: il rapporto tra diritto alla difesa, tutela dell’ordine pubblico e responsabilità penale di chi reagisce a un’aggressione violenta. È una questione delicatissima, che non può essere affrontata con slogan né con semplificazioni ideologiche, ma che non può neppure essere rimossa dietro il linguaggio tecnico-giuridico o il formalismo interpretativo. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Quando la proporzionalità rischia di premiare l’aggressore: chi si difende può essere trattato da imputato? Assolutamente no

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