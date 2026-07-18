Il ministro Tommaso Foti ha visitato ieri alcuni cantieri a Lucca finanziati dai fondi PNRR. Durante il sopralluogo, ha osservato i lavori in corso e ha discusso delle prospettive future. La visita si è concentrata sugli interventi realizzati e sui progetti ancora in corso di sviluppo, evidenziando i risultati ottenuti con il supporto dei fondi europei. La tappa si inserisce in un tour dedicato alla verifica delle attività legate alle politiche di coesione e ai fondi europei.

Tappa lucchese, ieri, per il ministro Tommaso Foti competente in materia di affari europei, Pnrr e politiche di coesione. Un tour a tutto tondo con sopralluogo negli ex cantieri lucchesi baciati in fronte dai fondi Pnrr, per apprezzarne i risultati ma anche per parlare di futuro. E lo ha fatto in uno dei cantieri simbolo, la riqualificata palestra Bacchettoni, che era stata chiusa per anni. “Ringrazio il Comune di Lucca per l’invito. In questa città ho potuto apprezzare una situazione ottima – ha detto il ministro –, con programmi e spese assolutamente rispettati. Questo stesso recupero della palestra Bacchettoni se non vogliamo definirlo miracoloso è sicuramente qualcosa di cui assolutamente vi potete vantare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il ministro Foti in città. Sopralluogo ai cantieri battezzati dai fondi Pnrr

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