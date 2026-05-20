VIDEO | Pnrr il ministro Foti | Tempi strettissimi per salvare gli interventi in ritardo

Il governo si trova ad affrontare una sfida importante riguardo ai progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con scadenze molto ravvicinate. Il ministro ha dichiarato che i tempi sono stretti per completare gli interventi che sono in ritardo, e che il rischio di perdere parte delle risorse finanziarie è reale. La situazione richiede un impegno rapido per rispettare le scadenze previste e garantire la riuscita degli investimenti programmati.

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