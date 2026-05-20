VIDEO | Pnrr il ministro Foti | Tempi strettissimi per salvare gli interventi in ritardo
Il governo si trova ad affrontare una sfida importante riguardo ai progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con scadenze molto ravvicinate. Il ministro ha dichiarato che i tempi sono stretti per completare gli interventi che sono in ritardo, e che il rischio di perdere parte delle risorse finanziarie è reale. La situazione richiede un impegno rapido per rispettare le scadenze previste e garantire la riuscita degli investimenti programmati.
La corsa contro il tempo del Pnrr entra nella fase decisiva e il rischio di perdere parte delle risorse resta concreto. Da Messina, il ministro per gli Affari Europei, il Pnrr e le Politiche di Coesione Tommaso Foti lancia un messaggio chiaro: per recuperare i ritardi accumulati “i margini sono. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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