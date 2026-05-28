Sì a Pnrr e fondi di coesione per l’energia il segnale dell’Ue a Meloni Ma il ministro Foti a Open | Devo riprogrammarli in due giorni?

La Commissione europea ha confermato il suo sostegno ai fondi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e ai fondi di coesione destinati all’energia, rispondendo alle richieste italiane di finanziamenti per famiglie e imprese colpite dal caro energia. Il ministro Foti ha commentato a Open che la richiesta di riprogrammare i fondi in due giorni appare difficile da realizzare.

La Commissione europea batte un colpo, anzi due, in risposta alle pressioni dell’Italia su fondi per aiutare famiglie e imprese di fronte al caro energia. Sulla richiesta madre di Giorgia Meloni – quella di scorporare quelle spese dai vincoli del Patto di Stabilità – nulla trapela e nulla per ora si muove: fino a prova contraria resta il muro eretto da Ursula von der Leyen e Valdis Dombrovskis per la gioia del fronte dei Paesi “frugali”. Chi invece tende oggi una mano è Raffaele Fitto, il vicepresidente della Commissione che sino a 18 mesi fa stava dall’altra parte del tavolo. Per affrontare le conseguenze del caro energia i governi potranno rimettere mano alla programmazione dei fondi di coesione – i vecchi “fondi strutturali” -, annuncia oggi Fitto a nome dell’esecutivo Ue in una lettera inviata a Stati membri e regioni. 🔗 Leggi su Open.online

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