Il mese si chiuderà con Giovanni Donzelli

Il mese di luglio alle Terme Marine Leopoldo II si chiuderà con il botto. Sabato 25 (sempre con inizio alle 8.30) ospite del talk show di Giancarlo Capecchi sarà infatti l’onorevole Giovanni Donzelli, figura di riferimento di Fratelli d’Italia, uomo di fiducia della segretaria Giorgia Meloni, portavoce molto spesso, insieme alla senatrice Simona Petrucci, dell’esecutivo del governo di centrodestra. Giovanni Donzellli è il responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia e non è certo la prima volta che viene a Grosseto. Sabato prossimo, quindi, non mancheranno certo gli argomenti per rendere molto interessante il confronto: la riforma... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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