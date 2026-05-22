Fdi l’Onorevole Giovanni Donzelli in un tour nel quartiere di Saione

Nella giornata di oggi, un rappresentante di Fratelli d’Italia ha visitato il quartiere di Saione ad Arezzo. L’onorevole Giovanni Donzelli ha incontrato alcuni cittadini e ha visitato alcune attività commerciali della zona. La visita fa parte di una serie di iniziative promosse dal partito per conoscere le esigenze locali e ascoltare le opinioni dei residenti. Durante l’evento, sono stati discussi alcuni temi riguardanti lo sviluppo del quartiere e l’attenzione alle problematiche della comunità.

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Arezzo, 22 maggio 2026 – Nella giornata di oggi il Commissario comunale di F ratelli d’Italia Arezzo, Mirko Latorraca, insieme al Commissario provinciale Nicola Carini e ai candidati al Consiglio Comunale di Fratelli d’Italia, ha accompagnato l ’Onorevole Giovanni Donzelli in un tour nel quartiere di Saione per analizzare da vicino le criticità ancora presenti nella zona. Il tour è partito dal Caffè di Via Veneto di via Veneto, dove Donzelli ha avuto modo di confrontarsi direttamente con alcuni residenti del quartiere, ascoltando problematiche, segnalazioni e richieste dei cittadini. L’incontro si è poi sviluppato tra le vie di Saione, in un momento importante di ascolto e confronto volto a raccogliere idee e proposte concrete per il futuro della zona. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fdi, l’Onorevole Giovanni Donzelli in un tour nel quartiere di Saione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Riforma elettorale, Donzelli: Un servizio alla nazione a prescindere da elezioni Sullo stesso argomento Elezioni, sabato 2 l’onorevole Giovanni Donzelli al mercato cittadino a sostegno di Marcello ComanducciArezzo, 27 aprile 2026 – Sabato 2 maggio, a partire dalle 10:30, il mercato cittadino di via Giotto ad Arezzo ospiterà un momento di confronto... Modena, Giovanni Donzelli (FdI) contestato fuori da MontecitorioFuori programma oggi per il esponente di Fratelli D’italia Giovanni Donzelli che nel corso di un’intervista rilasciare ai giornalisti fuori da... Fdi, l’Onorevole Giovanni Donzelli in un tour nel quartiere di SaioneNella giornata di oggi il Commissario comunale di Fratelli d’Italia Arezzo, Mirko Latorraca, insieme al Commissario provinciale Nicola Carini e ai candidati al Consiglio Comunale di Fratelli d’Italia, ... lanazione.it Amministrative, l’onorevole Donzelli domani ad Agrigento a sostegno di AlongeAll’iniziativa prenderanno parte il candidato sindaco Dino Alonge, i candidati di FdI al consiglio comunale, i dirigenti e i parlamentari di Fratelli d’Italia ... grandangoloagrigento.it