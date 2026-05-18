Modena Giovanni Donzelli FdI contestato fuori da Montecitorio
Oggi a Modena si è verificato un episodio fuori da Montecitorio che ha coinvolto Giovanni Donzelli, esponente di Fratelli d’Italia. Durante un evento, alcuni presenti hanno contestato il politico, creando scompiglio nelle vicinanze dell’edificio. La scena si è svolta in modo rapido e senza incidenti rilevanti, attirando l’attenzione di passanti e giornalisti presenti sul posto. La contestazione si è verificata nel contesto di un’assemblea pubblica a cui Donzelli partecipava.
Fuori programma oggi per il esponente di Fratelli D’italia Giovanni Donzelli che nel corso di un’intervista rilasciare ai giornalisti fuori da palazzo Montecitorio viene interrotto da un passante, che indossava una maglia dell’associazione Libera, che lo accusava di disumanità sul tema dell’immigrazione. Donzelli, interrotta l’intervista, ha affrontato il passante dando vita ad un botta e risposta molto acceso. Flotilla, attivisti: "Idf diffondono 'Oops!. I Did It Again' e disturbano le nostre comunicazioni" Il dottor Carlo Verdone e Giovanni Veronesi al Gemelli: le loro "prescrizioni" per la Giornata Mondiale dell’Ipertensione Arteriosa New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it
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