Modena Giovanni Donzelli FdI contestato fuori da Montecitorio

Oggi a Modena si è verificato un episodio fuori da Montecitorio che ha coinvolto Giovanni Donzelli, esponente di Fratelli d’Italia. Durante un evento, alcuni presenti hanno contestato il politico, creando scompiglio nelle vicinanze dell’edificio. La scena si è svolta in modo rapido e senza incidenti rilevanti, attirando l’attenzione di passanti e giornalisti presenti sul posto. La contestazione si è verificata nel contesto di un’assemblea pubblica a cui Donzelli partecipava.

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