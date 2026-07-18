Nel primo semestre del 2026, il mercato automobilistico in provincia di Brescia ha registrato un aumento del 14,7% delle immatricolazioni rispetto all’anno precedente, con un totale di 16.000 veicoli immatricolati. Si evidenzia un forte incremento nelle immatricolazioni di marchi cinesi, che hanno contribuito in modo significativo alla crescita complessiva. I dati indicano un trend di ripresa e un’accelerazione delle vendite nel settore auto locale.

Il mercato dell’auto in provincia di Brescia chiude la prima metà del 2026 con un bilancio decisamente positivo. Tra gennaio e giugno sono state immatricolate 16.259 vetture nuove, contro le 14.179 dello stesso periodo del 2025: 2.080 auto in più, pari a una crescita del 14,7%. Un recupero che coinvolge i grandi marchi tradizionali, ma che racconta anche un cambiamento più profondo nelle scelte degli automobilisti bresciani, sempre più disponibili a guardare verso nuovi produttori, in particolare asiatici, e verso modelli elettrificati.A guidare la classifica dei costruttori torna Fiat, che nei primi sei mesi dell’anno ha immatricolato 1.664 vetture, contro le 1. 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

© Brescia.corriere.it - Il mercato dell’auto accelera: +14,7% di immatricolazioni, boom dei marchi cinesi

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