Marchi emergenti l’Italia corre più di tutti Boom di insegne e modelli cinesi
Nel 2026, il numero di marchi automobilistici attivi in Italia è salito a 22, rispetto ai 18 dell’anno precedente, secondo il rapporto del NewBrand Observatory 2026 pubblicato da Quintegia durante l’Automotive Dealer Day. La crescita riguarda sia i marchi emergenti italiani che le insegne cinesi, che hanno visto un aumento di modelli e di presenza nel mercato locale. I dati mostrano come il settore si stia caratterizzando per una maggiore varietà di offerte e di brand in fase di affermazione.
Il mercato automobilistico italiano? Sempre più aperto ai marchi emergenti. I risultati del NewBrand Observatory 2026, lo studio di Quintegia presentato durante l’ Automotive Dealer Day, rivelano che nel 2026 i nuovi marchi auto attivi in Italia sono 22, contro i 18 del 2025. Un’ espansione destinata a proseguire nei prossimi anni: entro il 2030 si arriverà ad almeno 33 brand complessivi, rispetto ai 48 previsti nell’intera Europa, con ulteriori 11 ingressi già a partire dai prossimi mesi. La spinta è prevalentemente di mano cinese: fra i marchi che già quest’anno si preparano a essere commercializzati nel nostro Paese figurano Changan, Chery, Denza, Genesis, Hongqi, Lepas e Zeekr. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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