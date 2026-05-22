Marchi emergenti l’Italia corre più di tutti Boom di insegne e modelli cinesi

Nel 2026, il numero di marchi automobilistici attivi in Italia è salito a 22, rispetto ai 18 dell’anno precedente, secondo il rapporto del NewBrand Observatory 2026 pubblicato da Quintegia durante l’Automotive Dealer Day. La crescita riguarda sia i marchi emergenti italiani che le insegne cinesi, che hanno visto un aumento di modelli e di presenza nel mercato locale. I dati mostrano come il settore si stia caratterizzando per una maggiore varietà di offerte e di brand in fase di affermazione.

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Il mercato automobilistico italiano? Sempre più aperto ai marchi emergenti. I risultati del NewBrand Observatory 2026, lo studio di Quintegia presentato durante l’ Automotive Dealer Day, rivelano che nel 2026 i nuovi marchi auto attivi in Italia sono 22, contro i 18 del 2025. Un’ espansione destinata a proseguire nei prossimi anni: entro il 2030 si arriverà ad almeno 33 brand complessivi, rispetto ai 48 previsti nell’intera Europa, con ulteriori 11 ingressi già a partire dai prossimi mesi. La spinta è prevalentemente di mano cinese: fra i marchi che già quest’anno si preparano a essere commercializzati nel nostro Paese figurano Changan, Chery, Denza, Genesis, Hongqi, Lepas e Zeekr. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Marchi emergenti, l’Italia corre più di tutti. Boom di insegne e modelli cinesi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Nuovi marchi auto, l’Italia accelera: in arrivo 11 brand emergenti entro il 2030Secondo il New Brand Observatory, lo studio di Quintegia presentato durante l’Automotive Dealer Day, nel 2026 i nuovi marchi auto attivi in Italia... Un Dragone che corre. A Prato i podisti cinesi sono più di duecentoPrato, 20 aprile 2026 – “Sono semplicemente una delle tante voci che oggi danno ritmo a un gruppo diventato qualcosa di importante: sono la... Boom di nuovi marchi auto, quasi tutti cinesi: saranno 27 entro il 2028Negli ultimi mesi, i principali costruttori europei hanno lanciato l’allarme su un’intensificazione delle pressioni commerciali. Il motivo è legato al dinamismo dei marchi cinesi, sempre più intenzion ... quattroruote.it Auto, è boom di nuovi marchi: in arrivo 33 brand emergenti in Italia entro il 2030Il mercato italiano dell’auto si apre sempre di più ai marchi emergenti, soprattutto con passaporto cinese. È quanto emerge dal New Brand Observatory di Quintegia, studio presentato all’Automotive Dea ... ilsole24ore.com