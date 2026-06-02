A maggio, le vendite di auto in Italia sono aumentate significativamente, con il settore elettrico che ha registrato una crescita rapida. Leapmotor ha visto un incremento del 1.278% rispetto all’anno precedente. I brand cinesi hanno conquistato circa il 14% del mercato, evidenziando una presenza crescente tra i consumatori italiani. Questa tendenza si accompagna a un aumento delle immatricolazioni di veicoli elettrici di marche cinesi.

? Punti chiave Come ha fatto Leapmotor a registrare una crescita del 1.278%?. Quali brand cinesi stanno conquistando il 14% del mercato italiano?. Perché Stellantis sta superando la media di crescita del settore?. Quanto pesano gli incentivi governativi sulla scelta delle auto elettriche?.? In Breve Immatricolazioni totali nei primi cinque mesi raggiungono 790.031 unità con crescita del 9,38%.. Quota veicoli full electric sale all'8,8% a maggio grazie agli incentivi di ottobre.. Brand cinesi conquistano il 14% del mercato con Byd al 4% di quota.. Leapmotor cresce del 1.278% raggiungendo 4.765 unità immatricolate a maggio..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Boom auto a maggio: l’elettrico corre e i brand cinesi sfidano il mercato

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Discussione Giornaliera - 30 maggio 2026 reddit