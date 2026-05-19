Il palleggiatore della nazionale ha dichiarato che si tratta di un momento storico per il mondo della pallavolo, segnando la fine di un ciclo. Ha parlato di un percorso che è iniziato dopo una sconfitta importante, definendolo un’esperienza da cui si è imparato molto. Riguardo all’addio di un collega, ha affermato che si è concluso in modo da lasciare il segno, paragonandolo a un inizio da grande campione.

Il 21 dicembre 2025 a Belem, in Brasile, ha alzato il trofeo del Mondiale per Club dopo il successo sui giapponesi dell’Osaka Bluteon. Il 6 maggio 2026 a Perugia ha ripetuto il gesto con la conquista dello scudetto superando Civitanova in tre partite. Domenica a Torino, all’Inalpi ha completato la collezione con la Champions League raggiunta battendo in finale i polacchi dello Zawiercie, gli stessi superati un anno fa a Lodz. Nel mezzo c’è stata anche la parentesi della Supercoppa. Simone Giannelli è il giocatore simbolo della Sir Perugia che in questa stagione è stata “campione di tutto” come hanno cantato i giocatori nello spogliatoio dell’Inalpi Arena. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Giannelli: "Siamo nella storia della pallavolo. Così si chiude un ciclo"

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