Giannelli | Siamo nella storia della pallavolo Così si chiude un ciclo
Il palleggiatore della nazionale ha dichiarato che si tratta di un momento storico per il mondo della pallavolo, segnando la fine di un ciclo. Ha parlato di un percorso che è iniziato dopo una sconfitta importante, definendolo un’esperienza da cui si è imparato molto. Riguardo all’addio di un collega, ha affermato che si è concluso in modo da lasciare il segno, paragonandolo a un inizio da grande campione.
Il 21 dicembre 2025 a Belem, in Brasile, ha alzato il trofeo del Mondiale per Club dopo il successo sui giapponesi dell’Osaka Bluteon. Il 6 maggio 2026 a Perugia ha ripetuto il gesto con la conquista dello scudetto superando Civitanova in tre partite. Domenica a Torino, all’Inalpi ha completato la collezione con la Champions League raggiunta battendo in finale i polacchi dello Zawiercie, gli stessi superati un anno fa a Lodz. Nel mezzo c’è stata anche la parentesi della Supercoppa. Simone Giannelli è il giocatore simbolo della Sir Perugia che in questa stagione è stata “campione di tutto” come hanno cantato i giocatori nello spogliatoio dell’Inalpi Arena. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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