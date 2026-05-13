È scomparso Jason Collins, ex giocatore NBA che ha fatto notizia nel mondo dello sport. Dopo aver annunciato il suo coming out, ha affrontato una malattia con trattamenti medici innovativi a Singapore. Diversi esponenti di rilievo mondiale lo hanno contattato in segno di supporto. La sua carriera e il suo percorso personale sono stati al centro dell’attenzione internazionale negli ultimi anni.

? Punti chiave Come ha affrontato la malattia con percorsi medici innovativi a Singapore?. Chi sono le personalità mondiali che lo hanno contattato dopo il coming out?. Perché il suo gesto nel 2013 ha cambiato la storia della NBA?. Quali sono state le ultime fasi della sua battaglia contro il tumore?.? In Breve Carriera conclusa nel 2014 dopo tredici stagioni tra Nets, Grizzlies, Timberwolves, Hawks e Celtics.. Coming out storico nel 2013 su Sports Illustrated con contatti da Oprah Winfrey e Obama.. Percorso terapeutico conclusosi dopo otto mesi di cure tra farmaci, radioterapia e Singapore.. Sostegno costante ricevuto dal marito Brunson Green durante la battaglia contro il tumore.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Jason Collins: muore l’ex NBA che fece la storia del basket

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