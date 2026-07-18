Il Lecce sogna Cavani sondaggio per l'attaccante svincolato | a 39 anni può tornare in Serie A

Notizia in breve

Il Lecce sta valutando l'acquisto di un attaccante svincolato di 39 anni, con un sondaggio in corso per conoscere la disponibilità di Cavani. La squadra di Di Francesco mira a rinforzare il reparto offensivo senza sostenere costi di acquisto, ma al momento non ci sono trattative concrete. La possibilità di rivedere l’attaccante in Serie A rimane in fase di discussione e valutazione.