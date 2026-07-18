Il Lecce sogna Cavani sondaggio per l'attaccante svincolato | a 39 anni può tornare in Serie A
Il Lecce sta valutando l'acquisto di un attaccante svincolato di 39 anni, con un sondaggio in corso per conoscere la disponibilità di Cavani. La squadra di Di Francesco mira a rinforzare il reparto offensivo senza sostenere costi di acquisto, ma al momento non ci sono trattative concrete. La possibilità di rivedere l’attaccante in Serie A rimane in fase di discussione e valutazione.
La pazza idea del Lecce per il mercato è Cavani: la squadra di Di Francesco sogna il grande colpo in attacco a parametro zero, ma per adesso ci sono solo sondaggi. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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