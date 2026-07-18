Il Lecce sogna Cavani sondaggio per l'attaccante svincolato | a 39 anni può tornare in Serie A

Da fanpage.it 18 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Lecce sta valutando l'acquisto di un attaccante svincolato di 39 anni, con un sondaggio in corso per conoscere la disponibilità di Cavani. La squadra di Di Francesco mira a rinforzare il reparto offensivo senza sostenere costi di acquisto, ma al momento non ci sono trattative concrete. La possibilità di rivedere l’attaccante in Serie A rimane in fase di discussione e valutazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

La pazza idea del Lecce per il mercato è Cavani: la squadra di Di Francesco sogna il grande colpo in attacco a parametro zero, ma per adesso ci sono solo sondaggi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Segui gli aggiornamenti su Lecce.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

La pazza idea Cavani per il Lecce. Sondaggio sul bomber uruguaianoIl club giallorosso ha contattato l’entourage di Edinson Cavani per valutare la possibilità di un trasferimento.

Napoli, sondaggio per un attaccante di Serie A: dipende da una condizioneIl Napoli sta valutando un possibile intervento sul mercato estivo per un attaccante di Serie A, e tra i nomi monitorati c’è anche quello di De...

Si parla di: LECCE ESPLOSIVO: CONTATTI CON CAVANI? Ecco cosa c'è di vero.

il lecce sogna cavaniIl Lecce sogna Cavani, sondaggio per l’attaccante svincolato: a 39 anni può tornare in Serie ALa pazza idea del Lecce per il mercato è Cavani: la squadra di Di Francesco sogna il grande colpo in attacco a parametro zero, ma per adesso ci sono solo ... fanpage.it

il lecce sogna cavaniCDM - Lecce, sondaggi esplorativi con l'entourage dell'ex azzurro Cavani, le ultimeIl Corriere del Mezzogiorno scrive del possibile ritorno in Serie A di Edinson Cavani, ex attaccante del Napoli ora svincolato dal Boca Juniors. Il Lecce starebbe pensando di fare un tentativo per il ... napolimagazine.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web