Napoli sondaggio per un attaccante di Serie A | dipende da una condizione
Il Napoli sta valutando un possibile intervento sul mercato estivo per un attaccante di Serie A, e tra i nomi monitorati c’è anche quello di De Ketelaere. Attualmente, le trattative sono in fase di esplorazione e non ci sono offerte ufficiali né accordi definitivi. La società segue con attenzione la situazione del giocatore, ma al momento non sono stati presi decisioni definitive. La disponibilità a intervenire dipende anche da alcune condizioni che devono essere verificate.
De Ketelaere finisce nei radar del Napoli per l’estate, ma i contatti restano esplorazioni senza fretta. Secondo Pasquale Salvione del Corriere dello Sport, sondaggi e telefonate esistono, però la trattativa vera dipende dalla scelta tecnica in panchina. De Ketelaere e il Napoli: il nodo tattico che blocca tutto. Il belga dell’Atalanta rappresenta un’opzione offensiva per gli azzurri, ma la sua eventuale arrivo si lega a doppio filo con il progetto tattico che verrà disegnato. Salvione chiarisce il quadro senza giri di parole: “I sondaggi esistono, le telefonate anche, ma da qui a parlare di trattativa vera ce ne passa”. Il giornalista sottolinea che De Ketelaere potrebbe fungere da alternativa o complemento a Politano, però molto cambierebbe in base alle dinamiche di mercato.🔗 Leggi su Spazionapoli.it
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