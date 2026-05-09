Napoli sondaggio per un attaccante di Serie A | dipende da una condizione

Il Napoli sta valutando un possibile intervento sul mercato estivo per un attaccante di Serie A, e tra i nomi monitorati c’è anche quello di De Ketelaere. Attualmente, le trattative sono in fase di esplorazione e non ci sono offerte ufficiali né accordi definitivi. La società segue con attenzione la situazione del giocatore, ma al momento non sono stati presi decisioni definitive. La disponibilità a intervenire dipende anche da alcune condizioni che devono essere verificate.

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De Ketelaere finisce nei radar del Napoli per l’estate, ma i contatti restano esplorazioni senza fretta. Secondo Pasquale Salvione del Corriere dello Sport, sondaggi e telefonate esistono, però la trattativa vera dipende dalla scelta tecnica in panchina. De Ketelaere e il Napoli: il nodo tattico che blocca tutto. Il belga dell’Atalanta rappresenta un’opzione offensiva per gli azzurri, ma la sua eventuale arrivo si lega a doppio filo con il progetto tattico che verrà disegnato. Salvione chiarisce il quadro senza giri di parole: “I sondaggi esistono, le telefonate anche, ma da qui a parlare di trattativa vera ce ne passa”. Il giornalista sottolinea che De Ketelaere potrebbe fungere da alternativa o complemento a Politano, però molto cambierebbe in base alle dinamiche di mercato.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, sondaggio per un attaccante di Serie A: dipende da una condizione ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Napoli, interesse per un big della Serie A: può arrivare a una condizioneRiccardo Orsolini resta nel mirino del Napoli e la decisione del club partenopeo su una mossa concreta dipende dall’eventuale partenza di David Neres... Shevchenko non ha dubbi: "Leao non è un attaccante, ma dipende da lui"Andriy Shevchenko ha detto la sua su Rafa Leao e sull'eterno dibattito sulla sua posizione in campo. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Salute mentale: Unicef Italia, per il 79% delle donne e il 63% degli uomini la vita di un neogenitore in Italia non è facile; Perrone nel mirino delle big di Serie A: Juventus e Napoli pronte all’assalto; Vota i tuoi annunci manga preferiti del Napoli Comicon 2026; Il Napoli vuole Frattesi, ma senza fare follie . Sondaggio Inter per Anguissa. Calciomercato Napoli, sondaggio per Frattesi: resta nei radar e lascerà l'Inter in estateIl futuro di Davide Frattesi e dell’Inter sembra destinato a separarsi nella prossima estate. Il futuro di Davide Frattesi e dell’Inter sembra destinato a separarsi nella prossima estate. Il centrocam ... tuttonapoli.net TMW - Roma, la ricerca del d.s. porta a un sondaggio per Ausilio, ma rimarrà all'InterNei giorni scorsi c'è stato un sondaggio, da parte della Roma, per Piero Ausilio. Il direttore sportivo dell'Inter e artefice delle ultime vittorie in collaborazione con Giuseppe Marotta - prima ammin ... napolimagazine.com napoli è oltre. x.com Comicon Napoli 2026 Parte-2 acquisti e costi reddit