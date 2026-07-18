Il club giallorosso ha contattato l’entourage di Edinson Cavani per valutare la possibilità di un trasferimento. Finora si tratta di un’ipotesi, e il club sta analizzando le condizioni offerte dall’attaccante uruguaiano, compresi i requisiti economici. Non ci sono ancora accordi ufficiali o trattative concluse. La società ha avviato un sondaggio per capire se ci siano margini per un trasferimento, senza indicare tempi o altri dettagli.

Edinson Cavani al Lecce, per ora, è soltanto un’idea. Il club giallorosso ha infatti sondato l’entourage dell’attaccante uruguaiano per capire margini, disponibilità e soprattutto richieste economiche. Non c’è una trattativa avviata, non c’è un’offerta sul tavolo e non ci sono accordi: esiste soltanto un primo contatto, utile a valutare se quello che oggi appare un sogno possa diventare, nelle prossime settimane, un’operazione realmente percorribile. «El Matador» porterebbe a Lecce esperienza internazionale, personalità, gol e una mentalità costruita ai massimi livelli. In una squadra giovane e abituata a lottare per la salvezza, la sua presenza avrebbe un peso che andrebbe oltre il rendimento in campo. 🔗 Leggi su Lecce.corriere.it

Segui gli aggiornamenti su Lecce.

© Lecce.corriere.it - La pazza idea Cavani per il Lecce. Sondaggio sul bomber uruguaiano

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dall'Argentina: Cavani saluta il Boca Juniors. L'uruguaiano ha rescisso il contrattoL'attaccante uruguaiano ha lasciato il Boca Juniors dopo aver rescisso il contratto, che avrebbe avuto validità fino a dicembre 2026.

Chivu sorprende su Diouf: «Ho una pazza idea sul suo ruolo! Può offrire caratteristiche che ci mancano»Durante il ritiro dell’Inter, Cristian Chivu ha dichiarato di avere un’idea innovativa sul ruolo di Diouf, ritenendo che possa portare...