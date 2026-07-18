Il Lecce ha iniziato a contattare l’entourage di Edinson Cavani, che attualmente è svincolato dopo aver giocato al Boca Juniors. L’attaccante uruguaiano, 39 anni, è senza contratto e il club sta valutando un possibile ingaggio. La trattativa non è ancora ufficiale, ma si tratta di un’ipotesi che sta circolando tra le fonti vicine al club.

La suggestione è di quelle che accendono l’estate: Edinson Cavani al Lecce. Il club salentino, secondo il Corriere del Mezzogiorno, ha cominciato a sondare il terreno con l’entourage dell’attaccante, oggi svincolato dopo l’avventura al Boca Juniors. Un’idea che, per i tifosi del Napoli, ha il sapore della nostalgia: perché il Matador in Italia è già stato, e che segni ha lasciato. Solo un sondaggio, non una trattativa. Bisogna però restare con i piedi per terra. Come precisa il Corriere del Mezzogiorno, non c’è ancora una trattativa avviata: siamo nel campo dei sondaggi, primi contatti per capire la disponibilità dell’uruguaiano a trasferirsi in Salento e, soprattutto, le sue richieste economiche. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Il Lecce accarezza il sogno Cavani: sondaggio per l’ex Matador del Napoli, svincolato a 39 anni

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