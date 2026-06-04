Premier League | il Bournemouth punta su Tiago Gabriel del Lecce

Il Bournemouth ha avviato trattative per il difensore del Lecce, Tiago Gabriel. Al momento, altri club europei sono interessati allo stesso giocatore. Il Lecce ha investito circa un milione di euro per valorizzare il talento, che ora attira l’attenzione di diverse squadre. La trattativa è in corso, ma non ci sono ancora conferme ufficiali sui dettagli dell’accordo o sui club concorrenti.

Quali altri club europei stanno sfidando il Bournemouth per il difensore?. Come ha fatto il Lecce a valorizzare un talento con un milione?. Perché la Juventus è entrata in corsa per il giovane portoghese?. Quale strategia economica userà il Lecce per gestire la trattativa?.? In Breve Acquistato dall'Estrela Amadora a 1,25 milioni di euro nel gennaio 2025.. Contratto con il Lecce fino a giugno 2027 con opzione di prolungamento biennale.. Interessi concreti anche da Juventus e West Ham United per il difensore.. Il Bournemouth propone un prestito con diritto di riscatto alla fine della stagione.. Il Bournemouth punta al talento di Tiago Gabriel dopo una stagione da protagonista con il Lecce. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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