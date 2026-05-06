Tiago Gabriel il leader della difesa del Lecce nel mirino di Milan e Juventus

Durante la recente partita contro il Pisa, valida per la salvezza, Tiago Gabriel ha disputato una delle sue migliori prestazioni con il Lecce, contribuendo alla vittoria per 2-1. La sua performance ha attirato l’attenzione di alcune grandi squadre di Serie A, tra cui Milan e Juventus, interessate a ingaggiarlo. La difesa del Lecce si è affidata molto alle sue capacità, che sono state decisive nel risultato finale.

Tiago Gabriel si è dimostrato ancora una volta il migliore in campo per il Lecce, anche nella delicata sfida per la salvezza contro il Pisa, vinta per 1-2 dai pugliesi. Il difensore portoghese continua a dimostrarsi un punto di riferimento per i giallorossi, mentre Milan e Juventus sono pronte a sfidarsi sul mercato. Leadership e interventi chiave: la salvezza del Lecce passa attraverso Tiago Gabriel. Nel momento più delicato della stagione, il difensore portoghese ha risposto presente. Il muro su Stoijovic al ventesimo, ma non solo. Anche alla trentatreesima giornata contro la Fiorentina, il suo gol di testa al settantesimo riporta la gara in equilibrio, concludendosi poi in un pareggio.🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Tiago Gabriel, il leader della difesa del Lecce nel mirino di Milan e Juventus Notizie correlate Calciomercato Milan, occhi su Tiago Gabriel per rinforzare la difesa: ecco la richiesta del LecceIl Milan guarda in casa Lecce per rinforzare la retroguardia in vista della prossima stagione. Il Milan piomba su Tiago Gabriel, i rossoneri puntano il difensore del Lecce | CMTiago Gabriel è finito nel mirino del Milan per la prossima stagione con i rossoneri che appaiono intenzionati a fare un tentativo con il Lecce per... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Lecce, Di Francesco: Pierotti in dubbio. Su Camarda e Tiago Gabriel…; Lecce, Di Francesco: La scelta su Camarda. Pierotti in dubbio, su Tiago Gabriel...; Scontro di mercato tra Milan e Juventus: ecco l'obiettivo numero uno; Di Francesco: Pierotti in dubbio, Camarda si è allenato poco ma può darci una mano. Tiago Gabriel, dall’esordio con la Juventus all’esame importanteIl Lecce cerca lo scatto decisivo per la salvezza dopo i tre punti messi in più sulla Cremonese, sconfitta dalla Lazio a seguito del successo giallorosso sul Pisa, dopo la giornata numero 35. A tre tu ... calciolecce.it Calciomercato Milan news | Tiago Gabriel nel mirino in difesa: ecco il prezzo! (oggi 6 maggio 2026)Calciomercato Milan news oggi 6 maggio 2026: Tiago Gabriel del Lecce è un’idea per la difesa rossonera, i pugliesi hanno fatto il prezzo. ilsussidiario.net #Calciomercato #Milan, occhi su #TiagoGabriel per rinforzare la difesa: ecco la richiesta del #Lecce #ACMilan #SempreMilan x.com La Juventus spinge per Tiago Gabriel Secondo Nicolò Schira, alcuni scout bianconeri erano presenti venerdì all'Arena Garibaldi per osservarlo dal vivo in Pisa-Lecce Diresti sì o no al difensore portoghese #juventus #tiagogabriel #spazioj - facebook.com facebook