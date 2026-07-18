Un nuovo scambio commerciale tra Occidente e Cina coinvolge prodotti alimentari e veicoli. La Cina riceverà veicoli elettrici di marca europea, mentre l’Occidente otterrà colza e carne di maiale. La transazione è stata definita come un “canola-for-cars deal” e rappresenta un capitolo insolito nelle dispute commerciali tra le parti. La consegna dei veicoli avverrà in cambio di quantità significative di colza e carne suina, senza ulteriori dettagli sui volumi o le modalità di scambio.

La storia dei dazi tra i Paesi occidentali e la Cina si è arricchita di un nuovo capitolo, sicuramente il più curioso. Perché ha creato un inedito scambio commerciale tra prodotti legati all'alimentazione e veicoli, tanto da essere stato ribattezzato "canola-for-cars deal", letteralmente "colza in cambio di auto". L'idea va intestata al primo ministro canadese Mark Carney e al presidente cinese Xi Jinping che hanno risolto - per ora brillantemente - un doppio problema: da un lato ha stabilito l'ingresso sul mercato nordamericano di veicoli elettrici di marchi cinesi (a partire da Lotus, che fa parte di Geely) e dall'altra ha alleviato la crisi degli agricoltori canadesi che avevano i silos pieni a causa dell'impossibilità di esportare i prodotti nel Paese del Dragone. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il gioco dei dazi: Lotus Eletre per il Canada in cambio di colza e maiale per la Cina

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