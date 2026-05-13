L’incontro tra il presidente degli Stati Uniti e il leader cinese, programmato per marzo e poi rinviato a causa della crisi in Iran, avrebbe dovuto affrontare anche temi commerciali. La disputa sui dazi tra Cina e altri paesi sta influenzando le relazioni internazionali, portando alcuni osservatori a chiedersi se la Cina si stia avvicinando all’Europa. Le tensioni commerciali continuano a essere al centro dei discorsi tra le grandi potenze mondiali.

L’atteso incontro tra Trump e Xi Jinping, previsto per fine marzo, è stato rinviato a causa del protrarsi del conflitto in Iran, ma le questioni commerciali che avrebbe dovuto affrontare restano centrali nell’agenda delle prime due economie mondiali. Dal Liberation day del 2 aprile 2025, Washington ha portato i dazi sui prodotti cinesi fino al 145%, in un’ escalation prontamente pareggiata da Pechino. A partire dagli accordi di Ginevra del maggio 2025, e più compiutamente dopo il vertice di Busan del novembre 2025, le due parti hanno concordato riduzioni reciproche. La tariffa media ponderata è rimasta tuttavia elevata fino alla sentenza della Corte suprema del febbraio 2026, che ha dichiarato incostituzionale il ricorso all’International emergency economic powers act (Ieepa), abbassandola dal 36,8 al 29,7% (dati di Global trade alert).🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - La guerra dei dazi spinge la Cina verso l’Europa? L’interrogativo di Fasulo

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