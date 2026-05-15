cina e stati uniti lavorano per una riduzione reciproca dei dazi

La Cina e gli Stati Uniti hanno annunciato l’intenzione di avviare negoziati per ridurre i dazi doganali tra i due paesi. Le autorità di Pechino hanno confermato l’apertura al dialogo economico con Washington, con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione commerciale. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sulle modalità di questa riduzione reciproca dei dazi, ma l’annuncio indica un passo verso una maggiore collaborazione tra le due nazioni nel settore del commercio internazionale.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Pechino conferma il dialogo economico con Washington. La Cina e gli Stati Uniti intendono rafforzare la cooperazione commerciale attraverso un percorso condiviso di riduzione reciproca dei dazi doganali. A confermarlo è stato il ministro degli Esteri cinese Wang Yi, citato dall’agenzia di stampa Xinhua. Secondo quanto dichiarato dal capo della diplomazia di Pechino, i team economici e commerciali dei due Paesi lavoreranno per ampliare gli scambi bilaterali e favorire una maggiore stabilità nei rapporti economici tra le due principali potenze mondiali. Nascono nuovi organismi per commercio e investimenti. Nel corso dei colloqui, Cina e Stati Uniti hanno inoltre raggiunto un’intesa per la creazione di un consiglio commerciale e di un consiglio dedicato agli investimenti. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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