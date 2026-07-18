Il fronte dopo Fedorov | perché ai soldati ucraini non piace la mossa di Zelensky

Dopo l'annuncio del nuovo governo, i cittadini ucraini hanno protestato contro la decisione di non confermare nel ruolo di ministro della Difesa il 35enne Mykhailo Fedorov. La scelta di Zelensky ha suscitato malcontento tra i soldati e il pubblico, che avevano sostenuto la sua nomina. La decisione ha generato polemiche e critiche, senza che siano stati forniti motivi ufficiali per il cambiamento. La protesta si concentra sulla mancata conferma di Fedorov nel ruolo chiave.

Il rimpasto di governo annunciato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha provocato una serie di proteste da parte dei cittadini. Soprattutto per la decisione di non confermare il 35enne Mykhailo Fedorov nel ruolo di ministro della Difesa. Mentre le piazze delle principali città si riempivano di manifestanti che invocavano a gran voce il reintegro di Fedorov nell’esecutivo, sventolando striscioni e cartelli, al fronte i soldati ucraini continuano a combattere e morire. Proteste in piazza a Kyiv contro la rimozione di Fedorov (foto Ansa). «Le questioni politiche ucraine le sento piuttosto lontane». Un soldato di nazionalità italiana arruolato nell’esercito ucraino racconta a Lettera43: «Un missile KAB russo è caduto a poche centinaia di metri dalla casa dove alloggiamo. 🔗 Leggi su Lettera43.it

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Russian Ship Lost in Novorossiysk Strikes Fedorov's Plans | Ukraine War News Update 20260303

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