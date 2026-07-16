La scelta di Zelensky su Fedorov apre un caso politico Ecco perché
Il presidente ucraino ha deciso di sostituire il ministro della Difesa, causando una crisi politica interna. La rimozione di Fedorov ha avuto luogo in un momento di tensioni crescenti nel governo. La decisione è stata comunicata ufficialmente e ha portato a un dibattito pubblico sulla stabilità del governo e sulla gestione delle questioni militari. La situazione rimane in evoluzione e non sono stati annunciati ulteriori sviluppi.
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha deciso di rimuovere Mykhailo Fedorov dall’incarico di ministro della Difesa, aprendo una delle più profonde crisi politiche interne dall’inizio dell’invasione russa. Il licenziamento del 35enne, considerato il volto dell’innovazione tecnologica delle forze armate ucraine, arriva nell’ambito del rimpasto di governo avviato nei giorni scorsi. Sebbene il presidente non abbia ancora ufficializzato il nome del successore, tra i principali candidati figura l’attuale ministro dell’Interno Ihor Klymenko. Alla base della rottura ci sarebbe il duro scontro tra Fedorov e il comandante in capo Oleksandr Syrskyi sulla gestione della guerra, della mobilitazione e delle riforme militari. 🔗 Leggi su Formiche.net
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