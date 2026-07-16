La scelta di Zelensky su Fedorov apre un caso politico Ecco perché

Notizia in breve

Il presidente ucraino ha deciso di sostituire il ministro della Difesa, causando una crisi politica interna. La rimozione di Fedorov ha avuto luogo in un momento di tensioni crescenti nel governo. La decisione è stata comunicata ufficialmente e ha portato a un dibattito pubblico sulla stabilità del governo e sulla gestione delle questioni militari. La situazione rimane in evoluzione e non sono stati annunciati ulteriori sviluppi.