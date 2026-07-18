Il cantante ha annunciato sui social la nascita del suo secondo figlio, chiamato Edoardo Lupo. La notizia è stata comunicata dopo un periodo di silenzio sui canali ufficiali. La conferma è arrivata attraverso un messaggio pubblicato dal cantante stesso. La gravidanza di Giulia Honegger era stata annunciata precedentemente, ma la nascita del bambino è stata ufficialmente confermata solo con il post recente.

Il figlio di Fedez e Giulia Honegger è nato. La conferma ufficiale è arrivata dallo stesso cantante, con un post pubblicato sui social network dopo ore di silenzio. Il primogenito della coppia sarebbe venuto alla luce giovedì 16 luglio all’ospedale San Raffaele di Milano e si chiamerebbe Edoardo Lupo. Nato il figlio di Fedez e Giulia Honegger: l'indiscrezione prima dell'annuncio L'annuncio ufficiale di Fedez sui social Chi è Giulia Honegger, nuova compagna di Fedez Edoardo Lupo è il terzo figlio di Fedez Nato il figlio di Fedez e Giulia Honegger: l’indiscrezione prima dell’annuncio Edoardo Lupo, il primo figlio della coppia Fedez e Giulia Honegger e terzogenito del cantante Federico Lucia, sarebbe nato lo scorso giovedì 16 luglio all’ospedale San Raffaele di Milano. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Il figlio di Fedez e Giulia Honegger è nato, "Si chiama Edoardo Lupo", il cantante rompe il silenzio social

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Fedez papà per la terza volta: Giulia Honegger ha dato alla luce Edoardo Lupo a Milano

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Il figlio di Fedez e Giulia Honegger "è nato e si chiama Edoardo Lupo", la scelta social del cantante

Fedez papà per la terza volta: è nato Edoardo Lupo, il primo figlio con Giulia HoneggerNel pomeriggio di giovedì 16 luglio, al San Raffaele di Milano, è nato Edoardo Lupo, il primo figlio tra Fedez e la sua compagna Giulia Honegger.

Temi più discussi: Fedez papà per la terza volta: è nato a Milano il figlio del rapper e della compagna Giulia Honegger; Fedez è diventato papà per la terza volta: è nato a Milano Edoardo Lupo, figlio del rapper e Giulia Honegger; Fedez sparito dai social, il taglio netto col passato: è nato il terzo figlio. La scelta con Giulia Honegger: come l'hanno chiamato; Fedez, la fidanzata Giulia Honegger ha partorito: è nato il piccolo Edoardo Lupo, il rapper papà per la terza volta.

Fedez è diventato papà per la terza volta: è nato Edoardo Lupo, il primo figlio con Giulia Honegger x.com

Giulia Honegger bellissima con il pancione al nono mese: le foto da non perdere reddit

Fedez è di nuovo papà, è nato il figlio con la compagna Giulia Honegger: Una gioia così grandeDopo ore di indiscrezioni, la conferma ufficiale: Fedez è diventato papà per la terza volta e sui social ha condiviso l'emozione di accogliere il figlio avuto con la compagna Giulia Honegger. Una gio ... corriere.it

Fedez papà per la terza volta: nato Edoardo Lupo, primo figlio con Giulia HoneggerFedez papà per la terza volta: nato Edoardo Lupo, primo figlio con Giulia Honegger Il rapper e la compagna hanno accolto il piccolo, nato in gran riserbo giovedì a Milano. Per l'artista è il terzo ... iodonna.it