Il figlio di Fedez e Giulia Honegger è nato e si chiama Edoardo Lupo la scelta social del cantante

Il figlio di Fedez e Giulia Honegger è nato e si chiama Edoardo Lupo. La notizia è stata annunciata dallo stesso cantante attraverso un post sui social, dopo un periodo di silenzio. La conferma dell’avvenuto parto è arrivata ufficialmente tramite il messaggio pubblicato online. Nessun dettaglio aggiuntivo è stato fornito riguardo alle circostanze o alla data esatta della nascita.

Il figlio di Fedez e Giulia Honegger è nato. La conferma ufficiale è arrivata dallo stesso cantante, con un post pubblicato sui social network dopo ore di silenzio. Il primogenito della coppia sarebbe venuto alla luce giovedì 16 luglio all’ospedale San Raffaele di Milano e si chiamerebbe Edoardo Lupo. Nato il figlio di Fedez e Giulia Honegger: l'indiscrezione prima dell'annuncio L'annuncio ufficiale di Fedez sui social Chi è Giulia Honegger, nuova compagna di Fedez Edoardo Lupo è il terzo figlio di Fedez Nato il figlio di Fedez e Giulia Honegger: l’indiscrezione prima dell’annuncio Edoardo Lupo, il primo figlio della coppia Fedez e Giulia Honegger e terzogenito del cantante Federico Lucia, sarebbe nato lo scorso giovedì 16 luglio all’ospedale San Raffaele di Milano. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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Fedez papà per la terza volta: Giulia Honegger ha dato alla luce Edoardo Lupo a Milano

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Fedez papà per la terza volta: è nato Edoardo Lupo, il primo figlio con Giulia HoneggerNel pomeriggio di giovedì 16 luglio, al San Raffaele di Milano, è nato Edoardo Lupo, il primo figlio tra Fedez e la sua compagna Giulia Honegger.

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Temi più discussi: Fedez papà per la terza volta: è nato a Milano il figlio del rapper e della compagna Giulia Honegger; Fedez è diventato papà per la terza volta: è nato a Milano Edoardo Lupo, figlio del rapper e Giulia Honegger; Fedez sparito dai social, il taglio netto col passato: è nato il terzo figlio. La scelta con Giulia Honegger: come l'hanno chiamato; Fedez, la fidanzata Giulia Honegger ha partorito: è nato il piccolo Edoardo Lupo, il rapper papà per la terza volta.

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