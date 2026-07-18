Il feto ha una malformazione | coppia gay chiede risarcimento di 600mila dollari alla madre surrogata

Una coppia canadese ha avviato una causa contro la donna che aveva portato avanti la gravidanza surrogata, chiedendo un risarcimento di 600 mila dollari. La coppia sostiene che il feto presentava una malformazione e che la madre surrogata non avrebbe comunicato tempestivamente questa condizione. La causa è stata depositata in tribunale, ma non sono stati resi noti altri dettagli sul procedimento legale o sulle motivazioni della richiesta di risarcimento.

Una coppia canadese di due uomini ha citato in giudizio la donna che aveva portato avanti per loro una gravidanza surrogata, dopo che durante la gestazione era emersa una malformazione del feto Secondo la ricostruzione pubblicata inizialmente dal National Post, la gestante si era rifiutata di interrompere la gravidanza alla ventiduesima settimana, quando un’ecografia aveva rilevato una schisi del labbro – comunemente chiamata labbro leporino – e aveva fatto ipotizzare anche una possibile schisi del palato e un lieve problema cardiaco. Ora la donna sostiene che la coppia le stia chiedendo circa 600mila dollari canadesi, equivalenti a poco meno di 375mila euro al cambio attuale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

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Il feto ha una malformazione, coppia gay chiede alla madre surrogata di abortire: lei si rifiuta

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