Coppia gay fa causa a una surrogata perché non ha abortito

Una coppia gay ha avviato un'azione legale contro una madre surrogata che si è rifiutata di interrompere la gravidanza. La causa riguarda il mancato aborto e ha riacceso il dibattito sui diritti genitoriali. I dettagli del procedimento non sono stati resi noti, ma la disputa riguarda la decisione della donna di portare avanti la gravidanza nonostante la richiesta dei futuri genitori. La vicenda si svolge in un contesto di discussioni legali e etiche sulla surrogazione.

La causa intentata da una coppia gay contro una madre surrogata, che si è rifiutata di abortire, accende il dibattito sui diritti genitoriali. I dettagli del caso spiegano tutto ciò che c’è da sapere. per scoprire tutta la storia. Una controversia canadese sulla maternità surrogata ha scatenato un ampio dibattito. Dopo che una coppia gay dell’Ontario ha citato in giudizio la madre surrogata che ha portato in grembo il loro figlio. Chiedendo un risarcimento danni di circa 600.000 dollari. Secondo quanto riferito, il rapporto si è incrinato durante la gravidanza dopo che i medici hanno individuato una possibile anomalia fetale. Spingendo i genitori intenzionali a richiedere l’interruzione di gravidanza alla 22ª settimana. 🔗 Leggi su Newsner.it

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COPPIA GAY fa causa a mamma surrogata che rifiuta l'aborto

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