Dua Lipa ha intentato una causa legale contro Samsung Electronics, accusandola di aver utilizzato il suo volto senza autorizzazione. La cantante ha presentato una richiesta di risarcimento di almeno 15 milioni di dollari. La denuncia è stata depositata in tribunale e riguarda presunte violazioni dei diritti di immagine. La questione riguarda l'uso non autorizzato del suo volto in alcuni materiali pubblicitari.

Roma, 11 maggio 2026 – Dua Lipa ha deciso di portare in tribunale Samsung Electronics con una richiesta di risarcimento da almeno 15 milioni di dollari. Secondo la denuncia depositata negli Stati Uniti, la cantante accusa il colosso coreano di aver utilizzato senza consenso una sua fotografia sulle confezioni di alcuni televisori commercializzati sul mercato americano. Una vicenda che sta facendo discutere non solo per la cifra richiesta, ma anche perché riporta al centro il tema dello sfruttamento dell’immagine delle celebrità nell’era della comunicazione globale e dei social network. La fotografia finita sulle scatole delle televisioni...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Dua Lipa contro Samsung: “Ha usato il mio volto senza permesso”. E chiede 15 milioni di dollari di risarcimento

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Secondo Variety, Dua Lipa avrebbe fatto partire una causa da 15 milioni di dollari contro la Samsung per aver usato la sua immagine senza permesso per vendere TV. x.com

Dua Lipa fa causa a Samsung per 15 milioni di dollari per aver presumibilmente usato la sua immagine per vendere TV reddit

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