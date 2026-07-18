Remo Morini ha compiuto 75 anni. Nato 75 anni fa, ha trascorso più della metà della sua vita professionale nel club di calcio neroverde. La sua carriera nel team è iniziata circa 40 anni fa, rendendolo una figura storica e rappresentativa del club. La celebrazione coincide con il suo lungo percorso all’interno della società sportiva.

SASSUOLO Dei 75 anni che compie oggi, ne ha passati più della metà in neroverde. Inevitabile, visto che si parla di Remo Morini, il ‘decano’ per eccellenza della dirigenza neroverde, che oggi festeggia i già citati 75 anni e si prepara alla sua 40ma stagione nel Sassuolo, cui approdò nel198788, quando il presidente neroverde era Claudio Sassi e l’era Mapei, la serie B, la A e l’ Europa non erano nemmeno un miraggio. Nato nel 1951 alla Veggia, sulla sponda reggiana del Secchia, trasferitosi con la famiglia a Sassuolo ancora bambino ("mio padre aprì una macelleria a Pontenuovo"), Morini Sassuolo non l’ha più lasciata, legandosi anche a doppio filo al neroverde prima della fine degli anni Ottanta. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Il decano neroverde. Morini compie 75 anni. E siamo a 40 stagioni

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

L'Aves compie 75 anni, elicotteri in volo su Viterbo per dire "grazie"L'Aviazione dell'esercito festeggia i suoi 75 anni, con un volo di elicotteri sopra Viterbo che ha portato un messaggio di ringraziamento.

Massimo Ranieri compie 75 anni: ieri e oggi dello scugnizzo della musica italianaMassimo Ranieri ha compiuto 75 anni, un traguardo che segna una lunga carriera nel panorama musicale italiano.