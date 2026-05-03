Massimo Ranieri compie 75 anni | ieri e oggi dello scugnizzo della musica italiana

Massimo Ranieri ha compiuto 75 anni, un traguardo che segna una lunga carriera nel panorama musicale italiano. Ieri e oggi, lo spettacolo è stato attraversato dalla sua presenza, che ha contribuito a definire il panorama artistico nazionale. La sua attività si è sviluppata nel corso di diversi decenni, portando avanti un percorso fatto di successi e interpretazioni che hanno lasciato un segno nel pubblico e nella storia della musica.

Settantacinque anni e non sentirli. Massimo Ranieri celebra un traguardo importante portando con sé una storia artistica che attraversa decenni di spettacolo italiano. Cantante, attore, showman e regista, il suo percorso racconta non solo un talento fuori dal comune, ma anche un legame profondo con le sue origini e con il pubblico. Quale miglior modo per augurare buon compleanno all’ eterno scugnizzo se non ricordando le tappe più importanti di una carriera ancora in evoluzione? Massimo Ranieri, 75 anni tra musica e palcoscenico. Nato a Napoli il 3 maggio 1951 con il nome di Giovanni Calone, Massimo Ranieri è uno di quegli artisti che sembrano appartenere a più epoche contemporaneamente.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Massimo Ranieri compie 75 anni: ieri e oggi dello scugnizzo della musica italiana Le migliori canzoni di Massimo Ranieri - I grandi successi dei Massimo Ranieri - Massimo Ranieri Mix Notizie correlate Leggi anche: Massimo Ranieri compie 75 anni: l'omaggio della Rai per l'importante traguardo di vita dell'artista napoletano Massimo Ranieri a 75 anni: tra sogni e memoria, il ritorno in SistinaIn occasione del suo ritorno presso il Sistina, programmato dal 16 al 19 aprile, Massimo Ranieri ha condiviso riflessioni profonde sulla sua carriera... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: I 75 anni di Massimo Ranieri, icona della musica italiana; Massimo Ranieri festeggia 75 anni a Brescia: Ho ancora tanti sogni; Massimo Ranieri compie 75 anni: l'omaggio della Rai per l'importante traguardo di vita dell'artista napoletano; Ranieri compie 75 anni: una vita in musica. Rai Teche festeggia con un’antologia. Massimo Ranieri compie 75 anni: l'omaggio della Rai per l'importante traguardo di vita dell'artista napoletanoDomenica 3 maggio Massimo Ranieri compie 75 anni. Una vita in musica che Rai Teche festeggia con l’antologia Massimo Ranieri - Sogni ancora in volo disponibile su RaiPlay. Rai Cultura, inoltre, alle ... napolitoday.it Massimo Ranieri compie 75 anni: sei decenni di carriera tra musica, teatro e cinemaMassimo Ranieri compie 75 anni e sceglie di festeggiarli sul palco col suo pubblico. Considerato uno tra gli artisti più completi e versatili della scena musicale nazionale, nel corso della sua carrie ... msn.com Buon compleanno a Massimo Ranieri che oggi compie 75 anni!!! - facebook.com facebook Massimo Ranieri ha 75 anni: si faceva chiamare Gianni Rock, la figlia riconosciuta quando aveva 24 anni e presentata in tv x.com