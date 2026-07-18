Il concerto di Bad Bunny a Milano è stato prima interrotto e poi annullato per una forte grandinata

Il concerto di Bad Bunny a Milano è stato interrotto e successivamente annullato a causa di una forte grandinata durante la serata di sabato. L’evento si svolgeva all’Ippodromo La Maura, ma le condizioni meteorologiche avverse hanno impedito la prosecuzione dello spettacolo. La temporale ha portato alla decisione di interrompere l’evento, senza ulteriori dettagli su eventuali ripercussioni o rimborsi.

Sabato sera il concerto del cantante Bad Bunny all’Ippodromo La Maura di Milano è stato interrotto e poi annullato per via di una forte temporale con grandine. Dopo alcuni minuti sotto la pioggia, gli spettatori, quasi 80mila persone, sono state fatti evacuare. Alcuni di loro sono state soccorse dal personale sanitario presente sul posto, perché lievemente feriti dai chicchi di ghiaccio. Il concerto, la seconda delle due date a Milano, era iniziato da circa 40 minuti quando ha iniziato a piovere e lo spettacolo è stato interrotto. Inizialmente era stato detto al pubblico di rimanere nei propri posti perché il concerto sarebbe ripreso dopo decina di minuti, ma poi le condizioni meteo si sono aggravate e quando ha iniziato a grandinare gli organizzatori hanno deciso di evacuare l’Ippodromo. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Il concerto di Bad Bunny a Milano è stato annullato per via di un violento temporale

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