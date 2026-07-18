Questa mattina il Como inizia il ritiro ufficiale a Mozzate, in vista della prossima impegnativa stagione. Nei giorni scorsi ci sono stati alcuni test atletici, che hanno visti impegnati i nuovi arrivati, mentre oggi al lavoro ci saranno tutti i giocatori al completo, tranne i reduci dai mondiali. Diao e Baturina arriveranno fra due settimane, mentre Paz si aggiungerà la prima settimana d’agosto, probabilmente con dei nuovi acquisti. Ieri pomeriggio è arrivato in città Andreas Cuenca, difensore centrale del 2007, cresciuto nel Barcellona dove è stato capitano della Youth League e punto fermo di tutte le nazionali giovanili spagnole. La scorsa stagione ha giocato in prestito la prima parte in Svizzera nello Young Boys, dove ha esordito in Champions, e la seconda in Spagna con lo Sporting Gijon. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Como.

© Sport.quotidiano.net - Il Como non si ferma più. Cuenca c’è, Chalobah quasi

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Como, Chalobah a un passo: rilancio da 30 milioni al Chelsea, il sì è più vicino

Corriere dello Sport – Il Como non si ferma più: doppio obiettivo per Fabregas, Sanchez e IvanovicIl Genoa sta portando avanti le trattative di mercato, con incontri in corso per formalizzare l’acquisto di Elliot Stroud, 24 anni.

Temi più discussi: Como, da Nico Paz a Liberali: per la Champions spesi già 104 milioni; Dasvidania Lario, senza rimpianti: dopo l’addio dei russi sul lago di Como versione deluxe arrivano americani, tedeschi e scandinavi; Como, minacce di morte, revenge porn ed estorsione: la Polizia di Stato di Como ferma l’incubo di una donna. Arrestato 40enne colombiano.; Como, si prova a chiudere per Chalobah: la situazione.

Il Como non si ferma sul mercato e prova a chiudere un'altra importante operazione in entrata Si sta provando a definire la trattativa per l'approdo di Trevoh Chalobah alla corte di Cesc Fabregas x.com

Il Como non si ferma più. Cuenca c’è, Chalobah quasiUfficiale l’arrivo del difensore ex Barcellona, pressing sul Chelsea per l’inglese. Oggi il via al ritiro: Morata, Kempf e Van der Brempt sul piede di partenza. sport.quotidiano.net

Como doesn't stop. Cuenca is there, Chalobah almost.The arrival of the former Barcelona defender is official, with Chelsea pressing for the Englishman. The training camp begins today: Morata, Kempf, and Van der Brempt are all set to leave. sport.quotidiano.net