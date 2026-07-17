Como Chalobah a un passo | rilancio da 30 milioni al Chelsea il sì è più vicino

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Il Como sta trattando il trasferimento di Trevoh Chalobah dal Chelsea. Dopo la semifinale eliminatoria, il club italiano ha fatto un rilancio di 30 milioni di euro. La proposta è stata accettata e il trasferimento sembra ormai vicino. Chalobah, difensore centrale della nazionale inglese, potrebbe lasciare il Chelsea senza tornare in Premier League. La trattativa tra le due società è in fase avanzata.