Como Chalobah a un passo | rilancio da 30 milioni al Chelsea il sì è più vicino

Da gazzetta.it 17 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il Como sta trattando il trasferimento di Trevoh Chalobah dal Chelsea. Dopo la semifinale eliminatoria, il club italiano ha fatto un rilancio di 30 milioni di euro. La proposta è stata accettata e il trasferimento sembra ormai vicino. Chalobah, difensore centrale della nazionale inglese, potrebbe lasciare il Chelsea senza tornare in Premier League. La trattativa tra le due società è in fase avanzata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Il Como rimette le mani su Trevoh Chalobah. Dopo l’eliminazione in semifinale, il difensore centrale della nazionale inglese potrebbe anche non tornare al Chelsea. Possibile un suo sbarco in Italia dopo l’accelerazione nella giornata di ieri. Fabregas – che domani dà inizio ufficiale alla nuova stagione con il primo allenamento in gruppo – a questo punto ci conta. L’obiettivo principale sembrava rimanere Davinson Sanchez del Galatasaray, ma un no incassato per bocca del club di Istanbul, arroccato su una richiesta tra i 25 e i 30 milioni, sarebbe stato la molla per il forte ritorno sul centrale dei Blues. Fatto un preciso calcolo... 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Segui gli aggiornamenti su Como.

como chalobah a un passo rilancio da 30 milioni al chelsea il s236 232 pi249 vicino
© Gazzetta.it - Como, Chalobah a un passo: rilancio da 30 milioni al Chelsea, il sì è più vicino
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Il Como non molla Chalobah, nuova offerta al Chelsea: rilancio da 30 milioni più bonus

Il Como è ad un passo da Chalobah: presentata un offerta da 30 milioni più 5 di bonusIl Como ha presentato un'offerta da 30 milioni di euro più 5 di bonus per il difensore centrale inglese del Chelsea.

Temi più discussi: L'Inter, il Como e l'alleanza per Chalobah: niente aste, il patto tra Marotta e Suwarso; Mercato Como: accordo con il Chelsea per Trevoh Chalobah; Chalobah, Como pronto a chiudere: incontro per trovare gli ultimi accordi; Chalobah, adesso ci siamo. Nuovo difensore per Fabregas.

como chalobah a unL'Inter non affonda, il Como rompe gli indugi per Chalobah: terza offerta vicina al sì, tutte le cifreI lariani ora sono vicinissimi al colpo in difesa ... msn.com

como chalobah a unCalciomercato Como, colpo in difesa: trovato l’accordo totale per Trevoh ChalobahCalciomercato Como, Trevoh Chalobah ha trovato l'accordo per diventare un nuovo giocatore dei lariani. Ecco qual è la situazione ... calcionews24.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web