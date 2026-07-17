Como Chalobah a un passo | rilancio da 30 milioni al Chelsea il sì è più vicino
Il Como sta trattando il trasferimento di Trevoh Chalobah dal Chelsea. Dopo la semifinale eliminatoria, il club italiano ha fatto un rilancio di 30 milioni di euro. La proposta è stata accettata e il trasferimento sembra ormai vicino. Chalobah, difensore centrale della nazionale inglese, potrebbe lasciare il Chelsea senza tornare in Premier League. La trattativa tra le due società è in fase avanzata.
Il Como rimette le mani su Trevoh Chalobah. Dopo l’eliminazione in semifinale, il difensore centrale della nazionale inglese potrebbe anche non tornare al Chelsea. Possibile un suo sbarco in Italia dopo l’accelerazione nella giornata di ieri. Fabregas – che domani dà inizio ufficiale alla nuova stagione con il primo allenamento in gruppo – a questo punto ci conta. L’obiettivo principale sembrava rimanere Davinson Sanchez del Galatasaray, ma un no incassato per bocca del club di Istanbul, arroccato su una richiesta tra i 25 e i 30 milioni, sarebbe stato la molla per il forte ritorno sul centrale dei Blues. Fatto un preciso calcolo... 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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