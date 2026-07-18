Il documentario sul famoso allenatore di basket, che vede Adriano Pantaleo in veste di regista, sarà presentato in anteprima al Giffoni Film Festival domenica 19 luglio 2026 Richiama il celebre appellativo attribuito a Giuseppe Garibaldi, ma racconta una storia diversa di passione e impegno: Il coach dei 2 Mondi, il documentario diretto da Adriano Pantaleo, segue il percorso di Antonio Petillo, allenatore che ha trasformato il basket in uno strumento di educazione e inclusione tra Napoli e l'Africa. Arriverà domani, domenica 19 luglio, in anteprima mondiale al Giffoni Film Festival, ma possiamo oggi scoprirne il trailer, che anticipa un racconto lungo oltre quarant'anni e attraversa due continenti, dalle periferie del capoluogo partenopeo (è stato l'ultimo film girato nelle Vele di Scampia prima della loro demolizione) fino all'Africa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Il coach dei 2 Mondi: al Giffoni il documentario su Antonio Petillo, ultimo film girato nelle Vele di Scampia

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CINEMA - Il Coach dei 2 Mondi in anteprima mondiale al Giffoni Film Festival 2026, il documentario di Adriano Pantaleo racconta Antonio Petillo ift.tt/t86A5Z2 x.com

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