A Fanpage.it, Adriano Pantaleo racconta Antonio Petillo, l'allenatore di Scampia dalla grande umanità e pieno di sorprese, come un Cattelan in salotto da 200mila euro, mai venduto: la storia dietro "Il Coach dei 2 Mondi", da domenica a Giffoni. La figlia Margherita attrice per Muccino: "Spero sia un incontro che le ha cambiato la vita, come è cambiata la mia con Lina Wertmüller". 🔗 Leggi su Fanpage.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lo sfogo di Renato Biancardi dopo il GF Vip: “Assurda mancanza di sensibilità giudicare il rapporto con mia figlia”Dopo la finale del Grande Fratello Vip 2026, Renato Biancardi ha espresso il suo disappunto riguardo a alcuni commenti che ha definito spiacevoli,...

Rafa Nadal: “Camminavo sempre con una bottiglia d’acqua perché rischiavo di affogare con la mia saliva”Nel documentario “Rafa”, in programma su Netflix dal 29 maggio, il tennista rivela dettagli sulla sua vita professionale e personale.

Temi più discussi: Adriano Pantaleo porta il coach Petillo a Giffoni: Mia figlia Margherita con Muccino, come me con la Wertmüller; Il Coach dei 2 Mondi in anteprima mondiale al Giffoni Film Festival: il documentario di Adriano Pantaleo; Adriano Pantaleo porta il coach Petillo a Giffoni: il racconto del documentario Il Coach dei 2 Mondi; Il Coach dei 2 Mondi: al Giffoni Film Festival l'anteprima mondiale del documentario su Antonio Petillo, l'allenatore che unisce Napoli e l'Africa.

Adriano Pantaleo porta il coach Petillo a Giffoni: il racconto del documentario Il Coach dei 2 MondiAdriano Pantaleo arriva a Giffoni con il suo nuovo documentario, Il Coach dei 2 Mondi, dedicato ad Antonio Petillo, allenatore di Scampia noto per ... bigodino.it

Adriano Pantaleo porta il coach Petillo a Giffoni: Mia figlia Margherita con Muccino, come me con la WertmüllerA Fanpage.it, Adriano Pantaleo racconta Antonio Petillo, l'allenatore di Scampia dalla grande umanità e pieno di sorprese, come un Cattelan in salotto ... fanpage.it