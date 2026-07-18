Il clima è sereno Mattarella aspetta il ravvedimento

Durante un incontro con il ministro della Giustizia, il presidente della Repubblica ha definito il clima come “sereno”. La dichiarazione è arrivata anche il giorno successivo, nonostante il caso Roggero. Nessuna tensione è stata segnalata tra le parti e i nervi sono stati descritti come distesi.

Il caso Roggero non intacca la calma di Sergio Mattarella. «Clima sereno» durante il faccia a faccia con il ministro della Giustizia Carlo Nordio, nervi distesi anche il giorno dopo. Dal Colle spiegano che la precisazione formale sui poteri e sui modi di concedere la grazia non è certo un atto politico, ma rientra nel perimetro della normale «dialettica istituzionale». In questo quadro al Quirinale hanno accolto con favore che la replica social di Giorgia Meloni si sia concentrata sul maxi risarcimento concesso per i rapinatori uccisi, questione non centrale. Segno che nessuno vuole lo scontro. La politica può combattere le sue battaglie, ma il capo dello Stato è «costretto» a intervenire se ritiene che la strada scelta non sia corretta dal punto di vista costituzionale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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