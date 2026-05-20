La Reggiana si trova in una fase di riorganizzazione dopo la retrocessione in Serie C, con l’obiettivo di ripartire nel modo più stabile possibile. La società sta valutando attentamente ogni passo, senza accelerare i processi, ma senza rallentare. In questo quadro, il tecnico ha dichiarato che prenderà una decisione in merito alla sua permanenza solo se il clima all’interno del gruppo sarà tranquillo. La settimana potrebbe rivelarsi decisiva per il futuro del club.

Un tassello alla volta. Senza fretta, ma senza sosta. Quella che stiamo vivendo potrebbe essere una settimana decisiva per la Reggiana che - dopo l’amara retrocessione in Serie C - sta progettando la ripartenza. Nello scorso fine settimana il summit tra il patron Amadei, il presidente Salerno e il vice Fico si è concluso con un ‘nulla di fatto’ dal punto di vista operativo, ma non è comunque stato privo di significato. Il numero uno di Immergas, oltre a ribadire la fiducia a Salerno che ricoprirà ancora la carica di presidente, ha infatti avanzato alcune proposte. Figure che per il suo ‘sentire’ potrebbero essere inserite nell’organigramma granata, a cui già da diversi mesi manca - per esempio - un direttore generale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vacondio dirà sì solo se il clima è sereno

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