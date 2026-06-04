Dumfries | Real Madrid? Manteniamo un clima sereno Il mio periodo all’Inter mi riempie di orgoglio

Dumfries ha dichiarato di voler mantenere un clima sereno riguardo alle voci di un possibile trasferimento al Real Madrid. Ha sottolineato di essere orgoglioso del suo periodo all’Inter, senza confermare o smentire le indiscrezioni di mercato. Il giocatore ha preferito non commentare ulteriormente le trattative in corso, concentrandosi sul suo attuale percorso professionale. Le speculazioni su un suo passaggio in Spagna continuano a circolare senza conferme ufficiali.

di Stefano Cori Dumfries ha rilasciato un’intervista al De Telegraaf nella quale ha parlato delle voci inerenti ad un suo imminente trasferimento al Real Madrid. Denzel Dumfries, nel corso di un’intervista rilasciata al De Telegraaf, ha parlato del suo futuro senza dare però troppe informazioni. Queste le sue dichiarazioni: SUL TRASFERIMENTO « Il Real Madrid? No, dai, manteniamo un clima sereno. È stata una conversazione così piacevole ». SULLA CLAUSOLA RESCISSORIA « Non posso davvero dire nulla a riguardo. Il mio periodo all’Inter mi riempie d’orgoglio ». LEGGI ANCHE: LE ULTIMISSIME SULL’INTER PENSA AL MONDIALE «Ora andrò al Mondiale con l’Olanda per dare tutto. 🔗 Leggi su Internews24.com

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