Il ciclo di policy della Fed nel 2026 | implicazioni per carry trade curva dei rendimenti e rotazione azionaria tra growth value e small cap

A metà 2026, i mercati finanziari attraversano una fase di transizione. La Federal Reserve ha concluso un ciclo di politiche monetarie iniziato con tagli dei tassi negli anni precedenti. Questa fase ha influenzato le strategie di carry trade, la curva dei rendimenti e la rotazione tra azioni growth, value e small cap. Le decisioni della banca centrale hanno modificato le aspettative di rendimento e i flussi di capitale, determinando cambiamenti nel panorama di investimento.

Siamo a metà 2026 e i mercati finanziari stanno vivendo un momento di transizione delicata. Dopo un ciclo di tagli avviato negli anni precedenti, la Fed ha assunto un atteggiamento più cauto, con il dot plot di giugno che lascia aperta persino la possibilità di rialzi dei tassi entro fine anno a causa di un’inflazione persistente e una crescita ancora resiliente. Questo cambio di scenario non è solo una questione tecnica per gli addetti ai lavori, ma ha implicazioni concrete e immediate su obbligazioni e azioni. Analizziamo dunque insieme, in modo chiaro e discorsivo, come l’evoluzione della politica della Fed stia influenzando il carry trade globale, la forma della curva dei rendimenti e le rotazioni settoriali tra growth, value e small cap. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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2026: anno di svolta per i mercati Outlook e strategie

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