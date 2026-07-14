La Fed tiene sotto controllo le implicazioni dell’ AI sull’ inflazione e sull’ occupazione. Il presidente della Federal reserve Kevin Warsh porterà avanti questa osservazione nella sua prima deposizione al Congresso Usa in programma oggi. Investimenti nell’AI aspetto più rilevante dell’economia. Gli investimenti nell’ intelligenza artificiale – osserva Warsh – sono “l’aspetto più rilevante dell’economia in questo momento”, con la Fed che sta “ monitorando le implicazioni ” dello sviluppo del settore per l’ inflazione e l’ occupazione. Softbank esclude il rischio bolla per il settore. L’ amministratore delegato del colosso tecnologico giapponese SoftBank Group, Masayoshi Son, esclude il rischio di una bolla per il settore dell’intelligenza artificiale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - La Fed controlla le implicazioni dell’AI sull’inflazione e sull’occupazione

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