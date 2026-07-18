Un’ondata di caldo prolungata sta causando danni economici in Italia, stimati fino a 12 miliardi di euro. Le alte temperature stanno colpendo vari settori, tra cui l’agricoltura, il turismo e la produzione industriale. Le aziende segnalano perdite di raccolto e calo di attività, mentre i consumi energetici aumentano per il raffreddamento. L’impatto si fa sentire su diverse filiere economiche del Paese.

L’ondata di caldo che continua a investire l’Italia non rappresenta soltanto un’emergenza sanitaria, ma anche un problema economico sempre più rilevante. Secondo un’analisi di Confesercenti, le temperature estreme stanno incidendo in modo crescente sulla produttività, sui consumi e sull’attività delle imprese, con un impatto stimato tra 6 e 12 miliardi di euro all’anno, pari allo 0,2-0,4% del Prodotto interno lordo. L’associazione, che rappresenta migliaia di piccole e medie imprese del commercio, del turismo e dei servizi, parla ormai di una vera e propria “tassa climatica” destinata a diventare una componente strutturale dell’economia italiana. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Il caldo sta distruggendo economicamente l’Italia: “Impatto fino a 12 miliardi”

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