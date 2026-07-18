Il caldo estremo ha portato a un aumento dei costi per le famiglie, considerato come una tassa climatica. Secondo Confesercenti, le alte temperature sono dannose anche per l’economia, influenzando imprese e abitudini quotidiane. La stima indica che convivere con questa situazione comporta costi aggiuntivi ogni anno, aggravando le spese di molte famiglie. La situazione viene descritta come una pressione crescente legata alle ondate di calore intense.

Il caldo è «da bollino rosso anche per l'economia», pesa «su imprese e costumi» avverte Confesercenti, che stima: «Convivere ogni anno con trenta-sessanta giorni di caldo intenso può pesare sull'economia italiana tra i 6 e i 12 miliardi di euro, pari a circa lo 0,2-0,4% del Pil, tra maggiori costi energetici, minore produttività, investimenti obbligati e fatturato perso nei settori più esposti». «Il caldo estremo è diventato una vera e propria tassa climatica», commenta il presidente Nico Gronch -, una variabile economica strutturale. Incide su investimenti, produttività, spesa e abitudini di consumo, anche turistiche». I costi per le famiglie «Una sfida che non si vince lasciando il problema all'iniziativa delle singole famiglie e imprese - commenta Gronchi -. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - «Il caldo estremo è diventato una vera e propria tassa climatica, ecco i costi per le famiglie», l'allarme di Confesercenti

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