Serve una legge sull’emergenza climatica l’appello di 90 scienziati francesi | Il caldo estremo ci ha traumatizzati

Oltre 90 scienziati francesi hanno chiesto al governo di approvare una legge sull’emergenza climatica, dopo l’ondata di caldo record che ha colpito il Paese. Gli studiosi hanno evidenziato che il caldo estremo ha causato traumi e sottolineato la necessità di interventi legislativi immediati. La richiesta arriva in seguito a una stagione caratterizzata da temperature eccezionalmente alte, che ha evidenziato la gravità della situazione climatica.

Oltre 90 scienziati francesi hanno chiesto al governo l’adozione di una legge sull’emergenza climatica dopo la storica ondata di caldo che ha investito il Paese. Tra i firmatari figurano alcuni dei più autorevoli climatologi francesi, come Christophe Cassou, Valérie Masson-Delmotte e Jean Jouzel, insieme all’economista Thomas Piketty. L’appello, pubblicato su Le Monde e promosso dall’associazione Bloom, sostiene che la Francia sia uscita «collettivamente traumatizzata» dai dieci giorni di caldo estremo e che sia necessario un cambio di rotta immediato. L’appello di oltre 90 scienziati dopo un giugno di caldo estremo. «La nostra sofferenza... 🔗 Leggi su Open.online

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Érosion, tempêtes, inondations : le Pas-de-Calais face au climat | Documentaire Environnement- AMP

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