Il Cagliari aspetta Mina | ferie prolungate rientrerà dopo il 2 agosto

Il difensore si unirà al Cagliari dopo il 2 agosto, dopo aver concluso gli impegni con la Nazionale. Per questo motivo, salterà la preparazione e l’amichevole contro l’Union Berlino. Le ferie del giocatore sono state prolungate e il suo rientro in squadra è previsto successivamente a quella data.

Yerry Mina si unirà al Cagliari dopo il 2 agosto. Il difensore, reduce dagli impegni con la Nazionale, salterà la preparazione e l’amichevole con l’Union Berlino. Sarà disponibile dall’8 agosto. Qualche giorno di vacanza in più per Yerry Mina. Il rientro del difensore colombiano è stato posticipato: reduce dagli impegni con la sua nazionale, il giocatore sta usufruendo delle ferie e non parteciperà alla prima fase del ritiro estivo con i compagni. Mina si aggregherà al gruppo dopo il 2 agosto, saltando così la preparazione a Ponte di Legno e l’amichevole internazionale contro l’Union Berlino. Il suo impiego è previsto a partire dall’8 agosto per la sfida con il Nizza, valida per il Trofeo Gigi Riva, e per il successivo esordio in Coppa Italia. 🔗 Leggi su Cagliaricalcio-news.it

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