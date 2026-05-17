Toro beffato a Cagliari | non basta la magia di Obrador Mina firma il sorpasso Gol e highlights

Il Torino è stato sconfitto in trasferta a Cagliari dopo una partita combattuta e ricca di episodi. Nonostante il gol di Obrador, che aveva portato in vantaggio i granata, il risultato è stato ribaltato dalla squadra di casa tra la fine del primo tempo e la seconda frazione di gioco. Mina ha segnato il gol decisivo che ha portato il Cagliari al sorpasso, mentre la difesa del Torino ha gestito male alcuni momenti chiave della ripresa. Gli highlights mostrano le fasi più importanti dell’incontro.

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