Cagliari colpo di Mina e salvezza blindata | il Torino cade allo Sant’Elia

Il Cagliari ha ottenuto una vittoria importante contro il Torino allo stadio Sant’Elia, mantenendo salda la posizione in classifica. La squadra ha conquistato i tre punti senza poter contare sui giocatori considerati pilastri della rosa, dimostrando determinazione e compattezza. Il momento decisivo è arrivato con un rimpallo fortunato che ha portato Mina a segnare, determinando l’esito finale della partita. I tifosi possono così festeggiare una vittoria che rafforza la salvezza della squadra.

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? Domande chiave Come ha fatto il Cagliari a vincere senza i suoi pilastri?. Chi ha deciso la partita con il rimpallo decisivo di Mina?. Perché il gol di Sebastiano Esposito è arrivato dopo soli sessanta secondi?. Quali conseguenze avrà questo risultato per il mercato del Torino?.? In Breve Sebastiano Esposito pareggia subito dopo il gol di Rafael Obrador.. Yerry Mina segna al 45+3' su rimpallo di Gabriele Zappa.. Il pubblico allo Stadio Sant'Elvia omaggia Leonardo Pavoletti per il ritiro.. Cagliari vince con organico ridotto privo di Idrissi, Pavoletti e Mazzitelli.. Il Cagliari assicura la permanenza in Serie A battendo il Torino per 2-1 allo Stadio Sant’Elia di Cagliari, domenica 17 maggio 2026, grazie a una doppia rete nel primo tempo che ha ribaltato l’inerzia del match. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Cagliari, colpo di Mina e salvezza blindata: il Torino cade allo Sant’Elia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cagliari trionfa allo Sant’Elia: la Dea crolla e perde l’Europa? Cosa sapere Cagliari batte Atalanta 3-2 allo Stadio Sant’Elia il 27 aprile 2026. Cagliari: nasce il nuovo centro a Sant’Elia per i giovani del quartiereL’amministrazione di Cagliari ha dato il via operativa a un nuovo progetto sociale nel quartiere Sant’Elia, inaugurando presso l’ex asilo di Via... Cagliari, la scoperta che può riscrivere la storia: due nuraghi sul colle di Sant’EliaDue nuraghi nel colle di Sant’Elia di Cagliari, a pochi metri dal borgo che si affaccia sul mare. È il convincimento, suffragato da verifiche sul campo e dall’analisi del corpo architettonico, degli ... unionesarda.it Archeologi, 'due nuraghi sul colle di Sant'Elia a Cagliari'Due nuraghi sul colle di Sant'Elia potrebbero riscrivere la storia di Cagliari: la loro presenza è stata scoperta dagli archeologi Giovanni Ugas, Raimondo Zucca, Carla Deplano e Nicola Sanna. C'erano ... ansa.it