Il ct Silvio Baldini piange la sua fata Valentina | Mi ha insegnato l’amore senza pretendere nulla in cambio

Il tecnico di calcio ha dedicato un messaggio pubblico alla sua compagna, definendola una figura che gli ha insegnato l’amore disinteressato. La loro prima uscita ufficiale risale al 2002, quando si svolse la festa per la promozione in serie A di una squadra locale. In quell’occasione, l’evento fu caratterizzato da gol di un attaccante, parate di un portiere e azioni di centrocampisti, con la squadra che ricevette numerosi applausi.

La prima volta in pubblico fu nel 2002. In quel due giugno assolato, al Castellani l’Empoli festeggiava una fantastica promozione in serie A dopo aver dato spettacolo e strappato applausi coi gol di Di Natale, le parate di Berti, i tackle di capitan Daniele Baldini e le corse di Marchionni. Silvio, solita camicia fuori dai pantaloni e barba incolta, entrò in campo con i figli Nicolò e Mattia (che ora lavora nello staff tecnico della Nazionale insieme al padre) e spingendo la carrozzina della sua Valentina. La sua fata, come la chiamava lui, la Musa ispiratrice che ha saputo insegnargli il vero valore della vita e della famiglia. Valentina se n’è andata venerdì mattina poco dopo l’alba, a quasi 39 anni, all’interno della casa rossa tra gli alberi di Marina di Massa da sempre rifugio dei Baldini. 🔗 Leggi su Corrierefiorentino.corriere.it

© Corrierefiorentino.corriere.it - Il c.t. Silvio Baldini piange la sua «fata» Valentina: «Mi ha insegnato l’amore senza pretendere nulla in cambio»

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Un abbraccio enorme a Silvio Baldini e alla sua famiglia per la perdita del loro angelo. Forza Silvio. x.com

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